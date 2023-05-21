Байден не уверен в успехе возможного контрнаступления Украины

По словам президента США, его страна не знает точно, каких результатов смогут достичь украинские силы, так как любой конфликт - "вещь непредсказуемая"

ХИРОСИМА /Япония/, 21 мая. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в воскресенье заявил, что нет никаких гарантий успеха возможного контрнаступления Украины.

"Мы и наши союзники по НАТО знаем, сколько обучено украинских бригад, знаем их статус. У нас есть ожидания, чего они, вероятно, смогут добиться", - сказал он на пресс-конференции на полях саммита Группы семи (G7) в Хиросиме, отвечая на вопрос о перспективах украинского контрнаступления. Он также добавил, что Соединенные Штаты не знают точно, каких результатов смогут достичь украинские силы, так как любой конфликт - "вещь непредсказуемая".

9 мая госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина получила от Запада все вооружения, необходимые для того, чтобы "быть успешной" при попытке контрнаступления.

Американский журналист лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш отмечал ранее, что группа европейских государств во главе с Польшей тайно призывает президента Украины Владимира Зеленского остановить конфликт. Как отмечает Херш, одной из главных причин, почему европейские страны хотят завершения конфликта, являются "более пяти миллионов украинцев", которых приняли соседние страны.

Тема возможного контрнаступления ВСУ муссируется в СМИ уже несколько месяцев, называются разные даты. МИД РФ ранее заявлял, что открытые рассуждения стран Запада о грядущем украинском контрнаступлении подтверждают их непосредственную вовлеченность в конфликт.