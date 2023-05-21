В Кишиневе призвали привлечь новых участников к переговорам по Приднестровью

Такой пункт содержится в резолюции, которую приняли участники правительственного митинга

КИШИНЕВ, 21 мая. /ТАСС/. Участники правительственного митинга в Кишиневе в воскресенье приняли резолюцию, призвав расширить участие иностранных государств в переговорах по решению приднестровской проблемы.

"Расширить иностранное представительство в переговорах по мирному и окончательному разрешению приднестровского конфликта и использовать процесс вступления в ЕС в качестве катализатора для повышения благосостояния и уровня жизни молдавских граждан в реинтегрированном приднестровском регионе", - говорится в одном из пунктов резолюции, которую одобрили участники митинга.

Мероприятие прошло по инициативе президента страны Майи Санду с целью продемонстрировать поддержку проевропейского курса со стороны населения на фоне акций протеста оппозиции. В нем также приняла участие председатель Европейского парламента Роберта Метсола.

Переговоры по приднестровскому вопросу ведутся в формате "пять плюс два", где Молдавия и Приднестровье выступают в качестве сторон, ОБСЕ - посредник, Россия и Украина - страны-гаранты, а США и ЕС - наблюдатели. Ранее отвечающий в молдавском правительстве за приднестровское урегулирование вице-премьер Олег Серебрян, предложил поднять статус ЕС и США с наблюдателей до посредников или гарантов. При этом МИД непризнанного Приднестровья выступил против любых изменений в переговорном формате.