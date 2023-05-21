Участники митинга в Кишиневе предложили внести в конституцию пункт о вступлении в ЕС

Акция была организована президентом Молдавии Майей Санду

КИШИНЕВ, 21 мая. /ТАСС/. Участники организованного президентом Молдавии Майей Санду проевропейского митинга в Кишиневе потребовали от властей внести в конституцию пункт о необратимости вступления страны в ЕС.

"Просим политический класс, все нынешние партии и нынешних политиков, а также всех тех, кто будет в дальнейшем решать судьбу страны, внести изменения в Конституцию Республики Молдова с тем, чтобы окончательно и безоговорочно закрепить присоединение Республики Молдова к Европейскому союзу", - говорится в документе, текст которого зачитали организаторы. В нем отмечена необходимость как можно быстрее начать переговоры о присоединении к ЕС.

Кроме того, предложено расширить международный контекст переговоров по мирному разрешению приднестровского конфликта и использовать процесс вступления в ЕС "в качестве катализатора для повышения благосостояния и уровня жизни молдавских граждан в реинтегрированном приднестровском регионе".

В декларации также содержатся требование повысить уровень жизни граждан до европейских стандартов, обеспечить подключение всех систем инфраструктуры с европейским рынком. Обозначен призыв к институтам ЕС продолжать поддержку Молдавии и принять ее в европейскую семью после выполнения условий для членства. Выступившая на митинге председатель Европарламента Роберта Метсола пообещала приложить усилия, чтобы переговоры о вступлении Молдавии в ЕС начались в этом году.

Санду созвала митинг "Европейская Молдова", который должен продемонстрировать западным партнерам страны стремление ее жителей интегрироваться в ЕС перед саммитом Европейского политического сообщества. Участники демонстрации, в которой, по данным Генерального инспектората полиции Молдавии, приняло участие более 75 тыс. человек принесли с собой флаги республики и ЕС, скандировали "Европа!".

Митинги за референдум

Представители оппозиционных партий раскритиковали планы властей, осудив использование властями бюджетных денег, а также привлечение государственных служащих и работников бюджетных организаций. Они заявили, что будут бойкотировать это мероприятие, которое, как заявил бывший президент Молдавии Игорь Додон, организовано для спасения падающего рейтинга власти и демонстрации западным кураторам ложной картинки о всеобщей поддержке европейского вектора. Оппозиционная партия "Шор" организовала в этот день многотысячные протесты сторонников в городах Бельцы, Комрат и Оргеев. Собравшиеся там люди потребовали провести референдум о внешнем векторе развития страны и нейтралитете.

Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в сообщество, получение которого является началом пути в ЕС. Для запуска переговоров о вступлении Молдавии необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ и урегулирование приднестровской проблемы.