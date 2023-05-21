Явка на 16 520 участках в ходе парламентских выборов в Греции составила 31,52%

Генеральный секретарь министерства внутренних дел республики Михалис Ставрианудакис сообщил, что среди всех 21 467 избирательных участков проблемы с передачей данных в МВД возникли на 10-15 участках

АФИНЫ, 21 мая. /ТАСС/. 31,52% зарегистрированных избирателей проголосовали в воскресенье до 13:00 по местному времени на 16 520 избирательных участках в Греции в ходе парламентских выборов. Об этом сообщил в воскресенье генеральный секретарь министерства внутренних дел республики Михалис Ставрианудакис.

"Явка на 16 520 избирательных участках достигла 31,52%", - приводит слова генерального секретаря новостной портал Newsbomb. Также на первом официальном брифинге о ходе выборов 2023 года он уточнил, что среди всех 21 467 избирательных участков проблемы с передачей данных в МВД возникли на 10-15 участках. По состоянию на 13:00 получены данные с 80% избирательных участков.

Ставрианудакис опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что более 1 000 планшетов судебных представителей на избирательных участках не работают. Также он подчеркнул, что нет повода сомневаться в сроках получения результатов выборов. "В 21:00 у нас будут результаты, основанные на проценте большинства подсчитанных голосов. Процесс на избирательных участках проходит гладко, и никаких опасений по поводу передачи результатов после закрытия избирательных участков нет", - заверил генсек МВД.

В Греции в воскресенье проходят парламентские выборы с участием 36 партий и коалиций, а также одного независимого кандидата Стефаноса Проитсиса, допущенных до участия Верховным судом Греции по гражданским и уголовным делам (Ареопаг). Однако основная борьба идет между правящей правоцентристской партией "Новая демократия" (НД) во главе с премьером Кириакосом Мицотакисом и ведущей оппозиционной партией, которой является Коалиция радикальных левых сил - Прогрессивный альянс (СИРИЗА - ПА) экс-премьера Алексиса Ципраса.

Выборы проводятся в Греции по простой пропорциональной системе: если одна партия получит 10% голосов в общенациональном масштабе, то ей достанется 10% (30 мест) в 300-местном однопалатном парламенте. В него пройдут партии, преодолевшие барьер в 3% голосов. 285 мест будут распределены среди 59 избирательных округов, 15 - избраны по общенациональным спискам. Для контроля над законодательным органом партии необходимо иметь минимум 151 место. Согласно последним соцопросам, ни одна партия по такой системе не сможет получить почти половину голосов, необходимых для формирования кабинета министров. Если сформировать правительство по итогам голосования 21 мая не удастся, то возможно проведение новых выборов, которые могут назначить на 25 июня или 2 июля.