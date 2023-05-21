Опрос показал, что разрыв в голосах между партиями на выборах в Греции составляет около 4%

По словам источника в социологических компаний, НД во главе с премьером Кириакосом Мицотакисом набирает примерно 34-35,5% голосов, а СИРИЗА - ПА экс-премьера Алексиса Ципраса - 29,5-31%

АФИНЫ, 21 мая. /ТАСС/. Разрыв в голосах за правящую правоцентристскую партию "Новая демократия" (НД) и ее соперницу - главную оппозиционную партию "Коалиция радикальных левых сил - Прогрессивный альянс" (СИРИЗА - ПА) на проходящих в воскресенье выборах в парламент Греции составляет на данный момент около 4%. Такую предварительную оценку сообщил корреспонденту ТАСС источник в одной из социологических компаний, занимающихся проведением опросов граждан на выходе с избирательных участков (экзитполов).

По его словам, НД во главе с премьером Кириакосом Мицотакисом набирает примерно 34-35,5% голосов, а СИРИЗА - ПА экс-премьера Алексиса Ципраса - 29,5-31%.

Избирательные участки на парламентских выборах в Греции открылись в воскресенье в 07:00 по местному времени (совпадает с мск). Они будут работать до 19:00, после чего семь ведущих греческих частных телеканалов одновременно объявят общие результаты большого официального экзитпола, который будет по их заказу совместно проводиться социологическими компаниями ALCO, MARC, METRON ANALYSIS, MRB HELLAS, PULSE и GPO. До этого всем СМИ запрещено распространять предварительные оценки экзитполов, чтобы не повлиять на ход голосования.

В выборах участвуют 36 партий и коалиций, а также одного независимого кандидата Стефаноса Проитсиса, допущенных до участия Верховным судом Греции по гражданским и уголовным делам (Ареопаг). По оценкам, в парламент могут пройти шесть или семь партий, которые смогут преодолеть 3-процентный барьер.

Выборы проводятся в Греции по простой пропорциональной системе: если одна партия получит 10% голосов в общенациональном масштабе, то ей достанется 10% (30 мест) в 300-местном однопалатном парламенте. В него пройдут партии, преодолевшие барьер в 3% голосов. 285 мест будут распределены среди 59 избирательных округов, 15 - избраны по общенациональным спискам. Для контроля над законодательным органом необходимо иметь минимум 151 место. Согласно последним соцопросам, ни одна партия по такой системе не сможет получить почти половину голосов, необходимых для формирования кабинета министров. Если сформировать правительство по итогам голосования 21 мая не удастся, то могут потребоваться новые выборы, которые могут назначить на 25 июня или 2 июля.