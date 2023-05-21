Байден заявил, что США добиваются урегулирования на Украине путем дипломатии

При этом американский президент сообщил о намерении коллективного Запада продолжать поставки оружия и военной техники Киеву

ХИРОСИМА /Япония/, 21 мая. /ТАСС/. Президент США Джо Байден утверждает, что Вашингтон добивается урегулирования кризиса вокруг Украины политико-дипломатическими средствами, но при этом заявляет о намерении коллективного Запада продолжать поставки оружия и военной техники Киеву.

"Вместе со странами-партнерами мы повторили, что есть необходимость в справедливом мире, уважающем суверенитет и территориальную целостность Украины - ключевые принципы Устава ООН", - сказал глава администрации США, выступая в воскресенье на пресс-конференции по итогам саммита Группы семи (G7) в Хиросиме.

"Эту войну [специальную военную операцию] начала Россия. И Россия может ее закончить. Сегодня", - считает Байден. Он пояснил, что имеет в виду вывод Россией своих войск с территории Украины. "До тех пор способность Украины защищаться будет являться неотъемлемой частью усилий, направленных на то, чтобы положить конец этой войне на постоянной основе и посредством дипломатии", - отметил американский лидер.

"Этим утром я вновь <...> заверил президента [Украины Владимира] Зеленского вместе со всеми [остальными] членами G7, нашими союзниками и партнерами со всего мира: мы не дрогнем, [президент России Владимир] Путин не сломит нашу решимость <...>. Мы продолжим оказывать экономическую, гуманитарную и военную помощь Украине, чтобы она могла стоять сильной столько, сколько ей потребуется", - добавил Байден. Его личная встреча с Зеленским прошла на полях саммита "семерки" в Хиросиме.