21 мая, 12:57

Мэр Тбилиси назвал лицемерами тех, кто выступает против восстановления авиасообщения с РФ

"Азимут" 19 мая совершила первый после 2019 года рейс из Москвы в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 21 мая. /ТАСС/. Генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что считает лицемерами представителей оппозиции, которые выступают против восстановления прямого авиасообщения с РФ.

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"Они (оппозиция - прим. ТАСС) обыкновенные лицемеры. Мы помним их заявления в связи с приездом туристов. Что плохого в том, если будут прямые полеты, если люди благодаря прямым рейсам приедут к нам вместо того, чтобы лететь через Ереван или другие страны? Мы ведь говорим, что очень много грузин живут в Российской Федерации. Что в этом плохого, если у них будет возможность прямиком приехать?" - сказал Каладзе в воскресенье грузинским журналистам.

Российская авиакомпания "Азимут" 19 мая совершила первый после 2019 года рейс из Москвы в Тбилиси. В связи с этим представители оппозиции и гражданские активисты устроили акцию протеста у Тбилисского международного аэропорта. Митинг перерос в потасовку, в результате чего были задержаны шесть человек. Представители оппозиционных партий также несколько раз проводили митинги против восстановления авиасообщения в Тбилиси у здания парламента.

Президент России Владимир Путин 10 мая подписал указ об отмене визового режима для граждан Грузии с 15 мая. Другим указом он отменил действовавший с 2019 года запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию. 

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