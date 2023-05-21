Комиссия ООН приняла резолюцию по программе для Аральского моря

Соавторами этого документа наряду с Туркменией выступили Азербайджан, Армения, Китай, Сингапур, Турция и Филиппины

АШХАБАД, 21 мая. /ТАСС/. Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) приняла резолюцию, инициированную Туркменией, о рассмотрении условий создания специальной программы ООН для бассейна Аральского моря. Об этом в воскресенье сообщил туркменский МИД.

"По итогам 79-й сессии ЭСКАТО в Бангкоке (Таиланд), по инициативе Туркменистана была единогласно принята резолюция этой комиссии "Рассмотрение условий создания специальной программы Организации Объединенных Наций для бассейна Аральского моря". В сообщении ведомства уточняется, что эта первая резолюция, инициированная Туркменистаном в рамках комиссии, включает итоги саммита глав государств - учредителей Международного фонда спасения Арала, состоявшегося в городе Туркменбаши 24 августа 2018 года, а также международных консультаций по разработке специальной программы ООН для бассейна Аральского моря.

Соавторами этого документа наряду с Туркменией выступили Азербайджан, Армения, Китай, Сингапур, Турция и Филиппины. МИД отмечает, что принятие резолюции "является крупным шагом в деле создания специального механизма, который будет направлен на последовательное решение вопросов, связанных с аральской проблематикой в рамках ООН".

О необходимости принятия специальной программы ООН заявлял в 2012 году президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов. В 2019 году страна представила программу в штаб-квартире ЭСКАТО, она предусматривает планы минимизации последствий экологической катастрофы при поддержке мирового сообщества. По оценке туркменских властей, последствия гибели Аральского моря уже давно нельзя рассматривать как исключительно региональную проблему. За последние полвека объем Аральского моря уменьшился почти в 10 раз. Ранее четвертое в мире по величине море в настоящий момент разделилось на несколько водоемов, а территория в размере более 54 тыс. кв. км превратилась в соляную пустыню.

Развитие гидроэнергетики в верхнем течении рек Амударьи и Сырдарьи в 1960-1980 годах без учета потребностей Аральского моря привело к резкому сокращению притока воды. В результате Аральское море потеряло свое рыбохозяйственное, транспортное и рекреационное значение, произошла деградация уникальных ландшафтных зон дельты и поймы обеих рек, ухудшились климатические условия в прилегающих к морю районах.