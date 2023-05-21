В Китае запретили продукцию Micron из-за угрозы национальной кибербезопасности

Она "имеет достаточно серьезные потенциальные проблемы с сетевой безопасностью", отметили в Государственной канцелярии по киберпространству КНР

ПЕКИН, 21 мая. /ТАСС/. Государственная канцелярия по киберпространству КНР запретила национальным операторам критической информационной инфраструктуры покупать продукцию американского производителя чипов Micron Technology. Как сообщило в воскресенье ведомство, в ходе проверки обнаружилось, что продукция компании представляет угрозу национальной кибербезопасности.

"Проверка показала, что продукция Micron имеет достаточно серьезные потенциальные проблемы с сетевой безопасностью <…> и оказывает влияние на национальную безопасность КНР", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Регулятор заявил, что "операторы критической информационной инфраструктуры в Китае должны прекратить закупать продукцию Micron".

Американская компания не прошла проверку, инициированную ранее надзорным ведомством в сфере кибербезопасности, указано в сообщении. Власти Китая начали расследование в отношении Micron Technology в конце марта.

Micron является одним из крупнейших в мире производителей микропроцессоров. В начале марта МИД КНР заявил, что власти Китая проводят рутинную проверку компании в соответствии с законом.