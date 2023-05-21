США и Папуа - Новая Гвинея подписали соглашения в сфере безопасности

Стороны также договорились о запуске стратегического диалога в формате "2+2"

ВАШИНГТОН, 21 мая. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен и премьер-министр Папуа - Новой Гвинеи Джеймс Марапе подписали соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности и договорились о запуске стратегического диалога в формате "2+2". Об этом говорится в опубликованной в воскресенье справке Государственного департамента.

"Сегодня госсекретарь Блинкен и премьер-министр Марапе подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны. Вступив в силу, оно будет служить основой, на которой две наши страны смогут усилить сотрудничество в области безопасности и укрепить двусторонние отношения, повысить потенциал вооруженных сил Папуа - Новой Гвинеи, а также стабильность и безопасность в регионе", - указывает Госдеп. Ведомство намерено опубликовать текст соглашения позднее, "после того как оно вступит в силу".

Вашингтон и Порт-Морсби также заключили "комплексное двустороннее соглашение по борьбе с незаконной транснациональной морской деятельностью посредством совместных морских операций".

В справке также отмечается, что страны запустили стратегический диалог в формате "2+2". "В рамках стратегического диалога будет обсуждаться то, как ключевые программы, в частности стратегия предотвращения конфликтов и содействия стабильности, соотносятся с целью построить крепкие двусторонние отношения", - поясняет Госдеп.

Ранее на этой неделе американский президент Джо Байден отменил планировавшийся визит в Папуа - Новую Гвинею и встречу с Марапе из-за продолжающихся в Вашингтоне консультаций по вопросу о повышении потолка госдолга США для предотвращения дефолта. Байден должен был стать первым американским президентом, посетившим Папуа - Новую Гвинею.