В США не исключили, что могут сами поставить Украине F-16

При этом в Белом доме заявили, что еще не приняли окончательного решения по этому вопросу

НЬЮ-ЙОРК, 21 мая. /ТАСС/. США еще не приняли окончательного решения, будут ли сами передавать Украине истребители F-16 или это сделают их союзники из европейских стран. Об этом заявил в воскресенье в интервью телеканалу CNN помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Я думаю, что с учетом численности этих самолетов в запасах наших европейских союзников и денег, которые выделил нам Конгресс, есть много других приоритетов по вооружениям, - сказал он, отвечая на вопрос о том, передадут ли США Украине самолеты из собственных запасов. - Возможно, мы сосредоточимся на передаче самолетов третьими странами, но окончательного решения на этот счет президент пока не принял".

Салливан добавил, что детали поставок F-16 Украине, в том числе сроки передачи самолетов, будут обсуждаться между США и их союзниками. "Я не собираюсь объявлять какой-то график, - добавил он, отвечая на вопрос, получит ли истребители Украина до конца 2023 года. - Как и сказал президент, он сядет за стол с европейскими союзниками и украинцами и они вместе решат, когда и сколько самолетов будет передано. Этот процесс идет".