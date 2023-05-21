Президент Бразилии призвал G7 обратить внимание на все конфликты, а не только на Украину

Луис Инасиу Лула да Силва напомнил о необходимости диалога для решения международных конфликтов и усилиях его страны по формированию условий для начала переговоров по ситуации на Украине

ХИРОСИМА, 21 мая. /ТАСС/. Конфликт на Украине является не единственным, требующим внимания мирового сообщества, считает президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Такое мнение он высказал, выступая на саммите "Группы семи" в Хиросиме.

"Нельзя упускать из виду, что угрозы миру и безопасности, которые затрагивают сегодняшний мир, выходят далеко за пределы Европы. Мир нужен израильтянам и палестинцам, армянам и азербайджанцам, косоварам и сербам. Йеменцы, сирийцы, ливийцы и суданцы также заслуживают мира. Этим конфликтам необходимо уделять аналогичное международное внимание", - сказал политик.

Бразильский лидер вновь напомнил о необходимости диалога для решения международных конфликтов и усилиях его страны по формированию условий для начала переговоров по ситуации на Украине. "Я почти до изнеможения повторяю, что необходимо говорить о мире. Долгосрочного решения не может быть без диалога", - подчеркнул он.

Ранее президент Бразилии заявил, что Россия является гарантом долгосрочного мира во всем мире. Он уже выступал с инициативой разработать новый международный формат для создания возможности диалога Москвы и Киева, подчеркивая, что готов при необходимости выступить посредником при проведении прямых переговоров между российским и украинским президентами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.