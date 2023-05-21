США изучают возможность отмены санкций против министра обороны Китая

Вашингтон не рассматривает вариант отмены запретов на поставки Пекину технологий и материалов, которые американское правительство считает необходимыми КНР для наращивания военного потенциала, заявил глава государства Джо Байден

ХИРОСИМА /Япония/, 21 мая. /ТАСС/. Американская администрация рассматривает возможность смягчения или отмены санкций в отношении министра обороны Китая Ли Шанфу, личной встречи с которым в начале июня добивается глава Пентагона Ллойд Остин. Об этом сообщил в воскресенье на пресс-конференции по итогам саммита Группы семи (G7) в Хиросиме (Япония) президент США Джо Байден.

"Это сейчас обсуждается. <...> Ответ: это сейчас обсуждается", - заявил американский лидер, когда его попросили уточнить, могут ли Соединенные Штаты отменить или смягчить рестрикции против Ли Шанфу. При этом Байден подчеркнул, что Вашингтон не рассматривает вариант отмены запретов на поставки Пекину технологий и материалов, которые американское правительство считает необходимыми Китаю для наращивания военного потенциала.

Как передало 19 мая информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники, Пекин пока отвергает просьбу Ллойда Остина о встрече с Ли Шанфу на полях международного форума по безопасности "Диалог Шангри-Ла", который пройдет 2-4 июня в Сингапуре. Китай дал понять США, что встреча не состоится, пока против Ли Шанфу действуют американские санкции, говорилось в публикации.

Остин подтвердил 11 мая, что считает "критически важным" лично встречаться с Ли Шанфу. Глава американского военного ведомства отметил, что будет "стремиться взаимодействовать" на форуме в Сингапуре с китайским коллегой.

США применили санкции в отношении Ли Шанфу в 2018 году за приобретение Пекином российских истребителей Су-35 и зенитных ракетных систем С-400. На тот момент Ли Шанфу был главой управления вооружений Объединенного штаба Центрального военного совета КНР. Минобороны страны он возглавил в марте.