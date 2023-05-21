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Военная операция на Украине

В США заявили, что не возражают против использования Киевом оружия для ударов по Крыму

В Белом доме считают, что "Крым - это Украина"

НЬЮ-ЙОРК, 21 мая. /ТАСС/. США не устанавливали каких-либо ограничений по использованию своего оружия Украиной для ударов по Крыму. Об этом заявил в воскресенье в интервью телеканалу CNN помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

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"Да, мы не устанавливали каких-либо ограничений для Украины для ударов по территориям в пределах ее международно признанных границ, - сказал он, отвечая на вопрос о том, могут ли американские вооружения использоваться для ударов по Крыму. - Мы сказали, что не позволим Украине использовать американские и западные вооружения для ударов по России. А мы считаем, что Крым - это Украина".

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса. За воссоединение с РФ высказались 96,7% и 95,6% проголосовавших избирателей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта этот документ ратифицировало Федеральное собрание. 

Теги:
УкраинаСШАРоссияКрымСалливан, ДжейкВоенная операция на Украине
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