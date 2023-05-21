Явка на избирательных участках на выборах в парламент Греции достигла 48,76%

Как отметили в МВД страны, за остающиеся два часа до закрытия участков может еще подойти немало избирателей

АФИНЫ, 21 мая. /ТАСС/. Явка на избирательных участках в ходе выборов в парламент Греции достигла 48,76%. Об этом сообщило в воскресенье Министерство внутренних дел Греции, отвечающее за проведение выборов.

Согласно его данным, "явка на парламентских выборах в Греции на 17:00 по местному времени (совпадает с мск) составила 48,76% зарегистрированных избирателей".

По словам представителя ведомства, за остающиеся два часа до закрытия участков может еще подойти немало избирателей. В утренние часы на участки шли в основном пожилые люди, а после 14:00 стало появляться все больше молодежи.

Избирательные участки закроются в 19:00, и только после этого семь ведущих греческих частных телеканалов одновременно объявят общие результаты первого экзитпола.

В Греции в воскресенье проходят парламентские выборы с участием 36 партий и коалиций, а также одного независимого кандидата Стефаноса Проитсиса, допущенных до участия Верховным судом Греции по гражданским и уголовным делам (Ареопаг). Однако главная борьба идет между правящей правоцентристской партией "Новая демократия" во главе с премьером Кириакосом Мицотакисом и главной оппозиционной партией Коалиция радикальных левых сил - Прогрессивный альянс экс-премьера Алексиса Ципраса.

Выборы проводятся в Греции по простой пропорциональной системе: если одна партия получит 10% голосов в общенациональном масштабе, то ей достанется 10% (30 мест) в 300-местном однопалатном парламенте. В него пройдут партии, преодолевшие барьер в 3% голосов. 285 мест будут распределены среди 59 избирательных округов, 15 - избраны по общенациональным спискам. Для контроля над законодательным органом необходимо иметь минимум 151 место. Согласно последним соцопросам, ни одна партия по такой системе не сможет получить почти половину голосов, необходимых для формирования кабинета министров. Если сформировать правительство по итогам голосования 21 мая не удастся, то могут потребоваться новые выборы, которые могут назначить на 25 июня или 2 июля.