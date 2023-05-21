СМИ: посла Швейцарии вызвали в МИД Ирана

Надин Лозано была проинформирована о недовольстве руководства исламской республики в связи с недавней публикацией диппредставительства в Twitter

ТАСС, 21 мая. Посол Швейцарии в Тегеране Надин Лозано была вызвана в МИД Ирана в воскресенье в связи с недавними публикациями на странице дипмиссии в Twitter. Об этом сообщило агентство Tasnim.

По его данным, причиной вызова стали "вмешательство Швейцарии во внутренние дела Ирана, а также непрофессиональное использование посольством этой страны своей страницы в соцсетях для публикации фотографий с искаженным изображением флага Ирана".

Посол была проинформирована о недовольстве и возражениях руководства исламской республики в связи с недавней публикацией диппредставительства в Twitter. В министерстве иностранных дел также отметили, что подобные действия посольства не соотносятся с дружественными отношениями, которые соединяют два государства.

В свою очередь посол заявила, что сообщит о прошедшем разговоре в МИД Швейцарии.

В пятницу, 19 мая, на странице посольства появилась запись, осуждавшая казни троих человек, обвиняемых в противоправных действиях в ходе протестных акций. "Мы решительно осуждаем казни троих людей в связи с протестами, вспыхнувшими после смерти Махсы Амини в сентябре 2022 года, которые произошли этим утром, - говорится в сообщении. - Швейцария призывает Иран остановить подобные казни и принять меры по сокращению применения смертной казни". Запись сопровождалась фотографией, на которой было запечатлено зелено-бело-красное полотно с изображением льва с мечом - символа древней Персии. Данный флаг использовался протестующими и иранской оппозицией. Официальный флаг Ирана содержит каллиграфическую надпись слова "Аллах", на нем также 22 раза написана фраза "Аллах велик".