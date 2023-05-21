В Анкаре обвинили Швецию во влиянии на выборы в Турции

Как отметил глава МВД республики Сулейман Сойлу, речь идет о финансировании организации "Голосование и не только", которая терроризирует население возле урн и избирательных комиссий

АНКАРА, 21 мая. /ТАСС/. Глава МВД Турции Сулейман Сойлу считает, что Швеция предпринимает действия, которые могут считаться попыткой влияния на выборы в Турции. Речь идет о финансировании организации, которая, по заявлению министра, терроризирует население возле урн для голосования.

"Обществу "Голосование и не только" запрещено находиться возле урн для голосования и избирательных комиссий. Там могут быть представители политических партий, но не члены этой организации. Они приходят туда, терроризируют, пытаются оказать давление. Это нарушение закона, этого нельзя допускать, о чем я говорю районным избиркомам. Эту организацию финансирует шведское государство. Отправляет деньги. Но зачем? Чтобы вмешаться в выборы в Турции, это очевидно", - цитирует в воскресенье министра агентство Anadolu.

Ранее Сойлу не раз заявлял о попытках вмешаться в выборы в Турции со стороны США. Накануне голосования 14 мая он указал, что "планы США [по вмешательству в выборы] активизируются", "происходит вмешательство западной прессы в выборы для реализации плана США". Кроме того, он обвинил США во вбросах сфабрикованных видеозаписей, которые стали причиной выхода из президентской гонки одного из кандидатов Мухаррема Индже. По утверждению главы МВД, за всеми действиями против Турции "стоит президент США Джо Байден".