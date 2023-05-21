На выборах в Греции правящая партия набирает 40,87% голосов после подсчета 60% бюллетеней

"Коалиция радикальных левых сил - Прогрессивный альянс" получает 20,09%, "ПАСОК - Движение перемен" - 11,98%, Компартия Греции - 7,03%, "Эллиники лиси" - 4,49%

АФИНЫ, 21 мая. /ТАСС/. Правящая в Греции правоцентристская партия "Новая демократия" во главе с премьером Кириакосом Мицотакисом набирает 40,87% голосов по итогам подсчета 60% поданных бюллетеней. Об этом сообщило министерство внутренних дел страны, которое занимается организацией парламентских выборов.

Главная оппозиционная партия "Коалиция радикальных левых сил - Прогрессивный альянс" экс-премьера Алексиса Ципраса получает 20,09% голосов, левая партия "ПАСОК - Движение перемен" набирает 11,98% голосов, Компартия Греции - 7,03%, правая "Эллиники лиси" ("Греческое решение") - 4,49%.

Другие партии, согласно данным МВД Греции, пока не преодолевают 3%-ный барьер и не попадают в парламент. На эти партии в целом приходится 15% голосов.

На данный момент 40,87% полученных голосов дают "Новой демократии" 145 мест в 300-местном однопалатном парламенте. Для контроля над высшим законодательным органом требуется как минимум 151 место. Аналитики предполагают, что "Новая демократия" не пойдет после выборов 21 мая на союзы с какой-либо другой партией и предпочтет повторные выборы, которые будут проводиться уже по усиленно-пропорциональной избирательной системе. На основе этой системы лидирующая партия может получить в качестве бонуса до 50 дополнительных мест в парламенте. Это даст "Новой демократии" возможность сформировать самостоятельное правительство. Повторные выборы могут, по оценкам, состояться 25 июня или 2 июля.

В новость внесены изменения (21:48 мск) - уточняется процент голосов.