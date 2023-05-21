21 мая, 18:29
Военная операция на Украине

Белоруссия пересмотрела систему боевой подготовки армии на фоне конфликта на Украине

Как отметил помощник главы Минобороны республики Леонид Касинский, белорусские военные полностью готовы обеспечить работу ракетных комплексов "Искандер" и зенитных ракетных систем С-400

МИНСК, 21 мая. /ТАСС/. Белоруссия принципиально пересмотрела систему боевой подготовки армии, вопросы модернизации и оснащения вооруженных сил с учетом боевых действий на Украине. Об этом заявил в воскресенье помощник министра обороны Белоруссии Леонид Касинский в эфире телеканала ОНТ.

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"Сегодня мы пришли к выводу, что решения необходимо принимать в рамках реального времени. Мы принципиально пересмотрели систему подготовки, переработали программы боевой подготовки, сделали принципиальные выводы по закупке, модернизации и оснащению вооруженных сил новыми перспективными образцами вооружения и техники", - сказал Касинский. По его словам, не стоит сбрасывать со счетов некоторые образцы военной техники, про которые еще до конфликта на Украине эксперты пытались сказать что, к примеру танк, - это уже оружие прошлого. "На самом деле, это не так", - отметил он.

По его словам, белорусские военные в настоящее время полностью готовы обеспечить работу ракетных комплексов "Искандер" и зенитных ракетных систем С-400. "Если у горячих голов возникнет желание совершить какие-то действия агрессивного характера в отношении нашей страны, мы готовы их отрезвить, - сказал Касинский. - Летные силы прошли переоборудование для того, чтобы являться средством ношения тактического ядерного оружия".

Ранее сообщалось, что белорусские военнослужащие прошли полный курс подготовки в совместных учебно-боевых центрах Вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь. 

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