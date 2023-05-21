Премьер Индии призвал к реформе ООН

Нарендра Моди считает, что она не соответствует современным реалиям

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал к реформе Организации Объединенных Наций (ООН), которая, по его мнению, не соответствует современным реалиям. Его слова передает в воскресенье индийское издание The Economic Times.

"[ООН] не отражает реалии дня сегодняшнего. Организации, основанные в XX веке, не отражают действительность века XXI. Вот почему необходимо реформировать такие большие институты, как ООН", - заявил он на встрече представителей стран Группы семи.

Моди также отметил, что ООН следует "стать голосом глобального Юга". В ином случае она рискует "остаться лишь говорильней", предупредил индийский премьер.