21 мая, 18:34
Саммит G7

Премьер Индии призвал к реформе ООН

EPA-EFE/ STR
Премьер-министр Индии Нарендра Моди
© EPA-EFE/ STR

Нарендра Моди считает, что она не соответствует современным реалиям

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал к реформе Организации Объединенных Наций (ООН), которая, по его мнению, не соответствует современным реалиям. Его слова передает в воскресенье индийское издание The Economic Times.

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"[ООН] не отражает реалии дня сегодняшнего. Организации, основанные в XX веке, не отражают действительность века XXI. Вот почему необходимо реформировать такие большие институты, как ООН", - заявил он на встрече представителей стран Группы семи.

Моди также отметил, что ООН следует "стать голосом глобального Юга". В ином случае она рискует "остаться лишь говорильней", предупредил индийский премьер. 

Теги:
ИндияМоди, НарендраСаммит G7
© Информационное агентство ТАСС
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