Полное освобождение Артемовска и условия передачи Киеву F-16. События вокруг Украины

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Власти РФ подтвердили полное освобождение Артемовска (украинское название - Бахмут). При этом президент Украины Владимир Зеленский, сначала подтвердивший потерю контроля над городом, позднее опроверг свои слова и утверждал, что украинские военные все еще находятся там.

Кроме того, в субботу и воскресенье на полях саммита Группы семи (G7) продолжалось обсуждение предоставления Украине истребителей F-16. Многие страны Запада заявили, что готовы участвовать только в обучении украинских пилотов. Как в свою очередь заявил президент США Джо Байден, Зеленский обещал, что ВСУ не применят F-16 для продвижения на территорию РФ.

ТАСС собрал основные события вокруг Украины за последние два дня.

Освобождение Артемовска

Минобороны РФ в ночь на воскресенье заявило, что в результате наступательных действий штурмовых отрядов "Вагнер" при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск завершено освобождение Артемовска.

В пресс-службе Кремля позднее сообщили, что президент России Владимир Путин поздравил вагнеровцев и военных ВС РФ с освобождением города. "Все отличившиеся будут представлены к государственным наградам", - отметили в Кремле.

В свою очередь Зеленский на встрече с Байденом в Хиросиме признал, что Киев больше не контролирует Артемовск. Однако позднее его пресс-секретарь Сергей Никифоров утверждал, что Зеленский не подтверждал потерю города, а отвечал на другую реплику.

Сам украинский лидер затем сообщил, что Вооруженные силы Украины остаются в Артемовске.

Контрнаступление Украины

Ранее украинские власти на разном уровне неоднократно заявляли, что контрнаступление Киева уже началось. При этом Зеленский во время пресс-конференции на полях саммита G7 ушел от ответа на вопрос про начало контрнаступления.

Байден указал, что нет никаких гарантий успеха возможного контрнаступления Украины.

9 мая госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина получила от Запада все вооружения, необходимые для того, чтобы "быть успешной" при попытке контрнаступления.

Заявления на саммите G7

Изначально украинский президент должен был принимать участие в работе саммита в режиме онлайн. Такая договоренность была достигнута в ходе визита премьер-министра Фумио Кисиды в Киев в марте. Однако перед саммитом в ряде СМИ стали появляться сообщения, что Зеленский приедет в Хиросиму лично, затем они опровергались, но возникали новые источники. Как позднее сообщили власти Японии, Зеленский "выразил сильное желание лично участвовать в саммите", и правительство страны приняло это предложение.

В итоге он принял участие в двух сессиях по украинской проблематике, в том числе в расширенном составе с лидерами стран, не входящих в "семерку".

Что касается совместного итогового заявления, ситуация вокруг Украины упоминается в нем в нескольких пунктах, в том числе про Китай. В нем отмечается, что страны Группы семи будут продолжать оказывать Киеву "дипломатическую, финансовую, гуманитарную и военную" поддержку, а также принимать меры для "повышения издержек" России и тех, кто ее поддерживает в связи с ситуацией вокруг Украины.

Передача истребителей F-16

США еще не приняли окончательного решения, будут ли сами передавать Украине истребители F-16 или это сделают их союзники из европейских стран, сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

При этом канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что участие ФРГ в возможной поставке истребителей F-16 на Украину не обсуждается. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони также указала, что Рим не может участвовать в поставках Украине F-16, но рассмотрит вопрос о подготовке пилотов. О намерении тренировать украинских пилотов заявляли также власти Великобритании и Канады.

Как в свою очередь сообщил Байден по итогам саммита в Хиросиме, Киев утверждает, что ВСУ не станут применять истребители-бомбардировщики F-16 для попыток продвижения на территорию России.

Как заявил ТАСС замглавы МИД РФ Александр Грушко, Россия будет учитывать в своем планировании намерение Запада передать F-16 Украине.

Мирные инициативы

Министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор провела встречу с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в рамках подготовки поездки в Киев и Москву мирной миссии африканских стран, сообщил в субботу МИД Южно-Африканской Республики.

Кроме того, на следующей неделе ожидается визит спецпредставителя правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэя в Москву, сообщил ТАСС в субботу информированный источник. Ранее министерство иностранных дел Китая к годовщине специальной военной операции РФ на Украине опубликовало документ с предложениями по политическому урегулированию украинского кризиса.

Помимо этого, Папа Римский Франциск поручил главе Конференции итальянских епископов кардиналу Маттео Дзуппи возглавить мирную миссию по Украине. Сроки этой миссии и ее условия в настоящее время изучаются.