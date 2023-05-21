Армения вновь обратилась в международный суд с требованием открыть Лачинский коридор

Ереван ожидает, что Гаага применит к Баку временную меру, потребовав беспрепятственного движения по Лачинскому коридору, до вынесения окончательного решения по иску Армении, отметил представитель республики по международным правовым вопросам Егише Киракосян

ЕРЕВАН, 21 мая. /ТАСС/. Армения во второй раз обратилась в Международный суд ООН в связи с установкой Азербайджаном КПП в Лачинском коридоре на дороге, соединяющей Армению с Карабахом. Об этом в интервью Общественному ТВ Армении рассказал в воскресенье представитель по международным правовым вопросам Егише Киракосян.

"После установки КПП на дороге Армения - Арцах - Армения мы во второй раз обратились в Международный суд ООН. Ереван ожидает, что Гаага применит к Баку временную меру, потребовав беспрепятственного движения по Лачинскому коридору, до вынесения окончательного решения по нашему иску", - сказал Киракосян.

Офис уполномоченного Армении по международно-правовым вопросам также поднял вопрос о том, что Баку не только не выполняет промежуточные решения суда ООН, но и игнорирует постановления Европейского суда по правам человека.

В феврале Международный суд ООН принял решение о применении обеспечительных мер в отношении Азербайджана в рамках международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Этим решением суд констатировал непосредственную угрозу непоправимого ущерба правам армян в рамках конвенции и вынудил Азербайджан принять все необходимые меры для обеспечения бесперебойного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях через Лачинский коридор.

Лачинский коридор является единственной дорогой, связывающей Армению и Нагорный Карабах. 12 декабря 2022 года группа азербайджанцев, которые представились экологами, перекрыла Лачинский коридор, где временно размещен российский миротворческий контингент. В Ереване расценили эту акцию как провокацию со стороны Баку, которая направлена на создание гуманитарной катастрофы в непризнанной республике. Позже на этой же дороге Азербайджан поставил КПП.