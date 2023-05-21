Анкара заявила об отсутствии у нее данных о попытках РФ повлиять на выборы в Турции

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу прокомментировал высказанные ранее соответствующие утверждения кандидата в президенты от оппозиции Кемаля Кылычдароглу

АНКАРА, 21 мая. /ТАСС/. Власти Турции не получали информации о каких-либо попытках российской стороны оказать влияние на выборы в республике. Об этом в воскресенье заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала Habertürk.

Такой комментарий он дал в связи с высказанными ранее соответствующими утверждениями кандидата в президенты от оппозиции Кемаля Кылычдароглу. "Господин Кылычдароглу высказал угрозы в отношении России. Неправильно портить отношения с какой-либо страной без причины. Мы у него спросили, есть ли доказательства и конкретная информация. Попросили поделиться. Он ответил, что у него "сложилось такое впечатление" [относительно действий российской стороны]. И мы тоже не получали подобной информации. Лидер оппозиции все же должен быть намного более серьезным", - сказал Чавушоглу.

Он отметил, что при наличии данных о каком-либо вмешательстве в выборы ими нужно поделиться с государством. "В противном случае это является предвыборной пропагандой. Из-за впечатления другая страна не должна становиться мишенью", - добавил он.

11 мая Кылычдароглу разместил в Twitter сообщение на русском языке, в котором призвал Москву не вмешиваться в президентские и парламентские выборы. Он утверждал, что Россия стоит за некими "монтажами, заговорами и записями", которые были ранее выявлены в Турции. Политик не пояснил, что имеет в виду. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков решительно отверг слухи о возможности вмешательства Москвы в турецкие выборы, подчеркнув, что такие данные распространяют лжецы.