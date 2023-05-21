Париж договорился с Улан-Батором о поставках металлов во Францию

Французский президент Эмманюэль Макрон добавил, что на встрече со своим монгольским коллегой Ухнаагийн Хурэлсухом они обсудили расширение сотрудничества в сферах зеленой энергетики и здравоохранения

УЛАН-БАТОР, 21 мая. /ТАСС/. Париж договорился с Улан-Батором о поставках во Францию важнейших металлов. Об этом в воскресенье заявил журналистам французский президент Эмманюэль Макрон по итогам переговоров со своим монгольским коллегой Ухнаагийн Хурэлсухом.

"Мы охватили вопрос декарбонизации наших экономик. Мы решили работать вместе для укрепления нашего энергетического суверенитета за счет поставок важнейших металлов из вашей страны, которая располагает этими ресурсами", - сказал Макрон, не уточнив, о каких именно металлах идет речь.

Он указал на значимость партнерства Монголии с французской корпорацией ядерных технологий Orano, в том числе в вопросе добычи металлов.

Согласно данным на сайте компании, Orano присутствует в Монголии более 25 лет. С 2000-х годов корпорация проводит разведку пустыни Гоби. В 2015 году Orano получила лицензии на добычу полезных ископаемых в стране.

На переговорах Макрона и Хурэлсуха также обсуждалось расширение сотрудничества между двумя странами в сферах зеленой энергетики, автотранспорта, здравоохранения, сельского хозяйства. Кроме того, лидеры обменялись мнениями по поводу взаимодействия по линии гражданского общества.

Макрон прибыл в Улан-Батор в воскресенье из Японии, где он принял участие в саммите Группы семи (G7). Это первый в истории визит главы французского государства в Монголию. В рамках визита Макрон также встретился с премьер-министром страны Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ и посетил музей Чингисхана, открывшийся в Улан-Баторе в 2022 году.