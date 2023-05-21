ЕС обяжет НПО и другие организации раскрывать данные о неевропейских денежных потоках

Замглавы Еврокомиссии Вера Юрова отметила, что такая инициатива должна помочь в раскрытии финансирования из третьих стран, которые пытаются влиять на общественное мнение

БЕРЛИН, 21 мая. /ТАСС/. Еврокомиссия планирует обязать неправительственные организации (НПО), СМИ и научно-исследовательские институты раскрывать информацию о том, получают ли они финасирование из третьих стран и в какой степени. Об этом в воскресенье сообщила газета Welt am Sonntag.

Издание отмечает, что соответствующий законопроект должен быть представлен в июне. Документ подразумевает создание национального реестра с данными о том, финансируются ли такие организации, как НПО, бизнес-ассоциации, PR-агентства и частные вещательные компании, странами, не входящими в Евросоюз. В него могут быть включены такие германские организации, как Transparency International (признана нежелательной на территории РФ), Pro Asyl или BUND.

"Мы предложим конкретную законодательную инициативу для защиты наших демократий в рамках пакета мер под названием "Защита демократии", - заявила газете замглавы Еврокомиссии, еврокомиссар по вопросам транспарентности Вера Юрова. В соответствии с этим, по ее словам, "должны быть раскрыты денежные потоки из третьих стран, целью которых является влияние на общественное мнение и демократическую среду".

Идея, как утверждает издание, заключается в том, чтобы показать, влияют ли авторитарные режимы на общественное мнение или политические решения в ЕС, чтобы склонить их в свою пользу.