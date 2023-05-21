Лидер греческой оппозиции Ципрас заявил о намерении готовиться к новым выборам

По его словам, партия должна "провести в наилучших условиях следующую решающую и окончательную выборную битву"

АФИНЫ, 21 мая. /ТАСС/. Лидер ведущей греческой оппозиционной партии Коалиция радикальных левых сил - Прогрессивный альянс (СИРИЗА - ПА), экс-премьер Алексис Ципрас намерен созвать руководящие органы своей партии для оценки результатов парламентских выборов и принятия решения об изменениях в преддверии предстоящих повторных выборов. Об этом Ципрас заявил в воскресенье вечером в эфире телеканала ЭРТ-1.

"Результат нынешних выборов крайне негативен для СИРИЗА. Недавно я связался с [председателем правящей партии "Новая демократия", премьер-министром страны Кириакосом] Мицотакисом и поздравил его с победой. В борьбе бывают как победы, так и поражения. Наши коллективные органы немедленно соберутся для оценки результатов выборов", - подчеркнул Ципрас.

По его словам, электоральный цикл еще не завершен, так как, вероятно, будут вторые выборы, поэтому у партии нет свободного времени. "Мы должны немедленно внести все необходимые изменения, чтобы провести в наилучших условиях следующую решающую и окончательную выборную битву", - сказал он.

Аналитики подчеркивают, что этим заявлением Ципрас дал понять, что не уйдет в отставку из-за серьезного поражения партии на парламентских выборах и намерен продолжать бороться за голоса избирателей на повторных выборах.

Предварительные итоги выборов

"Новая демократия" во главе с премьером Кириакосом Мицотакисом набирает 40,81% голосов по итогам подсчета МВД Греции 91% поданных бюллетеней. СИРИЗА - ПА во главе с Ципрасом фактически потерпела сокрушительное поражение на этих выборах, получив лишь 20,05%.

40,81% голосов дает "Новой демократии" 145 мест в 300-местном однопалатном парламенте. Однако для контроля над высшим законодательным органом требуется как минимум 151 место. Мицотакис дал понять, что "Новая демократия" не пойдет после выборов 21 мая на союзы с какой-либо другой партией и предпочтет повторные выборы, которые будут проводиться уже по усиленно-пропорциональной избирательной системе. На основе этой системы лидирующая партия может получить до 50 дополнительных мест в парламенте. Это даст "Новой демократии" возможность сформировать самостоятельное правительство. Ожидается, что повторные выборы состоятся 25 июня.