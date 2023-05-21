FT: Лула да Силва отказался от встречи с Зеленским на полях саммита Группы семи

При этом опрошенные газетой бразильские чиновники заявили, что у сторон "просто не сошлись графики"

ЛОНДОН, 21 мая. /ТАСС/. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отказался встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита Группы семи (G7) в Хиросиме, несмотря на просьбы французского лидера Эмманюэля Макрона. Об этом в воскресенье сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с разговором Лулы да Силвы и Макрона.

Сам Зеленский на вопрос о том, огорчился ли он в связи с тем, что встреча с бразильским президентом так и не состоялась, заявил следующее: "Я думаю, что он [Лула да Силва] должен быть тем, кто расстроен". Высказывание украинского президента приводит Financial Times.

При этом бразильские чиновники, с которыми поговорило издание, заявили, что Лула да Силва не отвечал отказом на предложение Зеленского о встрече, у сторон "просто не сошлись графики". По их словам, президент Бразилии готов был встретиться с Зеленским в воскресенье в предложенное Украиной время, однако общение между лидерами так и не состоялось.

Саммит G7 прошел с 19 по 21 мая в Хиросиме в рамках председательства Японии в объединении. В этом году, помимо Великобритании, Германии, Италии, Канады, CША, Франции и Японии, в работе саммита приняли участие лидеры приглашенных государств - Австралии, Бразилии, Вьетнама, Индии, Индонезии, Островов Кука, Союза Коморских Островов, Южной Кореи. Кроме того, на саммите выступил Зеленский.