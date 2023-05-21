21 мая, 20:48

Глава МИД Украины прилетел в Марокко

AP Photo/ Geert Vanden Wijngaert
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба
© AP Photo/ Geert Vanden Wijngaert

Дмитрий Кулеба проведет в Рабате встречу с министром иностранных дел, африканского сотрудничества и по вопросам марокканцев, проживающих за рубежом, Насером Буритой

РАБАТ, 21 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прилетел в воскресенье вечером в Касабланку. Об этом сообщает информационный портал Le360.

По его данным, "в понедельник в Рабате глава украинского МИД начнет переговоры с высокопоставленными официальными лицами Марокко".

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Как подтвердили корреспонденту ТАСС в марокканском внешнеполитическом ведомстве, 22 мая Кулеба проведет встречу с министром иностранных дел, африканского сотрудничества и по вопросам марокканцев, проживающих за рубежом, Насером Буритой.

Ранее в текущем году глава МИД Марокко заявил, что королевство "не является стороной в вооруженном конфликте между Россией и Украиной". "Королевство не участвовало и не участвует в какой-либо форме в этом конфликте", - подчеркнул он тогда.

"Марокко как член международного сообщества относится к этому конфликту как к проблеме, влияющей на глобальный мир и безопасность со значительными экономическими и социальными последствиями", - заявил Бурита. 

Теги:
УкраинаМарокко
© Информационное агентство ТАСС
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