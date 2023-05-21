Чавушоглу считает правильным заниматься возвратом беженцев в Сирию вместе с Асадом

По словам главы турецкого МИД, "неверно было бы говорить, что будут возвращены 100% беженцев"

АНКАРА, 21 мая. /ТАСС/. Турция считает правильным заниматься возвращением сирийских беженцев на родину в сотрудничестве с властями Сирии и президентом страны Башаром Асадом. Об этом в воскресенье заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала Habertürk.

"Было бы неправильно отправлять их, не сотрудничая с Асадом. Им должна быть гарантирована безопасность. В процесс должна быть вовлечена ООН. Международное сообщество, включая ЕС, должно поддержать это. Мы договорились о выработке дорожной карты, ее подготовит специальный комитет. Мы отправим больше сирийских беженцев в безопасную зону (в основном приграничные с Турцией регионы - прим. ТАСС). И начнется возвращение в регионы, контролируемые Асадом", - сказал Чавушоглу.

При этом, по его словам, "неверно было бы говорить, что будут возвращены 100% беженцев". "Сейчас в Турции существует потребность в работниках в сельскохозяйственном секторе, в промышленности. Есть нехватка рабочей силы. Есть и много сирийцев, которые должны вернуться. Мы их отправим. И отправим много. Начата работа по составлению графика возвращения и созданию возможностей для их возвращения. Мы отправим их обратно в сотрудничестве с Асадом", - сказал глава МИД Турции.

На переговорах глав МИД России, Ирана, Сирии и Турции по сирийской тематике и нормализации отношений между Анкарой и Дамаском 10 мая в Москве стороны, в частности, обсудили вопросы добровольного и безопасного возвращения на родину сирийских беженцев, а также урегулирование в Сирии на основе резолюции Совета Безопасности ООН. Стороны решили сформировать специальный комитет для выработки дорожной карты нормализации, которая включит и вопрос возвращения беженцев.