Одесская ОВА: отряд аэроразведки на Украине носит название и эмблему ВВС Третьего рейха

Представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук опубликовал видео с деятельностью подразделения, назвав его "Люфтваффе"

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Один из отрядов аэроразведки территориальной обороны Украины носит название "Люфтваффе" по примеру Военно-воздушных сил Германии. Об этом сообщил в воскресенье представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

В своем Telegram-канале он выложил видеозапись, в которой описана деятельность отряда. В подписи под видео подразделение названо "Аэроразведка Криворожской отдельной территориальной обороны "Люфтваффе".

При этом у бойцов подразделения на видеозаписи на плече видна эмблема именно военно-воздушных сил вермахта, а не современной германской армии.

Это не первый случай использования украинской армией названий немецко-фашистских подразделений. В частности, 14 февраля украинский президент Владимир Зеленский присвоил 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ) наименование "Эдельвейс", аналогичное названию, которое носила 1-я горнопехотная дивизия нацистской Германии, участвовавшая в депортации евреев в лагеря в Польше, казни военнопленных, а также в карательных операциях против партизан в Югославии, Чехословакии, Италии, Греции.