МВД Греции: правящая партия набирает 40,78% голосов после подсчета 96% бюллетеней

Главная оппозиционная партия "Коалиция радикальных левых сил - Прогрессивный альянс" (СИРИЗА - ПА) экс-премьера Алексиса Ципраса получила 20,07%

АФИНЫ, 22 мая. /ТАСС/. Правящая в Греции правоцентристская партия "Новая демократия" (НД) во главе с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом набирает 40,78% голосов по итогам подсчета 96% бюллетеней. Об этом сообщило министерство внутренних дел страны.

Главная оппозиционная партия "Коалиция радикальных левых сил - Прогрессивный альянс" (СИРИЗА - ПА) экс-премьера Алексиса Ципраса получила 20,07%. В результате НД получает в парламенте 145 мест, СИРИЗА - ПА - 72 места. В парламент прошли пять партий: левая партия "ПАСОК - Движение перемен" набрала 11,53% голосов (41 место), Компартия Греции (КПГ) - 7,20% (26 мест), правая "Эллиники лиси" ("Греческое решение") - 4,46% (16 мест).

Окончательные итоги голосования будут подведены к утру понедельника, однако существенных изменений в расстановке сил уже не ожидается.

В 300-местном однопалатном парламенте 145 мест "Новой демократии" недостаточно для контроля над высшим законодательным органом (требуется как минимум 151 место). Лидер НД дал понять, что "Новая демократия" не пойдет после выборов 21 мая на союзы с какой-либо другой партией и предпочтет повторные выборы, которые будут проводиться уже по усиленно-пропорциональной избирательной системе. На основе этой системы лидирующая партия может получить до 50 дополнительных мест в парламенте. Это даст "Новой демократии" возможность сформировать самостоятельное правительство.

Подготовка к повторным выборам

Ожидается, что повторные выборы состоятся 25 июня, но все будет зависеть от того, как быстро будет выполнена предусмотренная Конституцией процедура консультаций по формированию кабинета после нынешних выборов. Президент Греции должен выдать мандат на формирование кабмина лидеру политической силы, получившей на выборах наибольшее количество кресел. На создание правительства у нее будет три дня. В случае неудачи мандат будет передан лидеру второй по численности в парламенте партии, а затем третьей.

Предполагается, что Мицотакис, не собирающийся вступать в коалицию с другими политическими силами, сразу же вернет этот мандат главе государства, не использовав положенные три дня. Другие политические партии из-за небольшого числа полученных мест в парламенте и программных разногласий вряд ли смогут создать коалиционное правительство, поэтому, скорее всего, поступят таким же образом.

Если все попытки создать правительство окажутся неудачными, то будет учрежден технический кабинет для проведения новых выборов и будет распущен парламент. Формирование временного правительства президент поручит председателю одного из трех верховных судов. Единственной целью такого технического кабинета будет проведение новых выборов.