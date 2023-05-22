Guardian: новые санкции G7 свидетельствуют о провале западного подхода к России

Колумнист Ларри Эллиотт заявил, что Запад тоже испытывает на себе влияние санкций

ЛОНДОН, 22 мая. /ТАСС/. Очередные ограничительные меры стран Группы семи (G7) в отношении России свидетельствуют о провале расчетов Запада на быструю экономическую победу над Москвой. Такое мнение в воскресенье выразил в своей колонке журналист британской газеты The Guradian Ларри Эллиотт.

"Ужесточение санкций против России, объявленное на саммите G7 в Хиросиме, - это свидетельство того, что Запад по-прежнему сильно поддерживает Украину в ее борьбе против агрессии. Но это также и знак провала. Несмотря на разговоры о быстрой победе, никакого нокаута в экономической войне не случилось, не говоря о том, что ни заморозка активов, ни санкции против предпринимателей, ни поиск альтернативных источников энергии, ни лишение России доступа к важным компонентам не привели к смене взглядов в Кремле", - указал он.

Журналист отметил, что влияние санкций испытывает не только Россия, но и Запад. "Одна из причин чрезмерного количества заявлений о том, что российская экономика близка к коллапсу, заключается в том, что западные политики осознают, что их собственные избиратели страдают от сопутствующих потерь: более дорогой электроэнергии, роста цен на продукты питания и падения уровня жизни", - написал он. По словам Эллиотта, общественная поддержка Украины в странах G7 остается сильна, "однако прошедшие 15 месяцев показали, как трудно устроить экономическую осаду такой страны, как Россия, которая обладает богатыми природными ресурсами и техническими возможностями".

О предположениях Запада

Как отметил колумнист, "веру Запада в то, что экономическая война скоро закончится, подкрепляли три сомнительных предположения". "Во-первых, предположение о том, что у России закончатся деньги и она не сможет финансировать свои военные действия. В действительности эмбарго на энергоносители и заморозка российских резервов в западных ЦБ оказались менее эффективными мерами, чем предсказывалось. Хотя объемы экспорта российских нефти и газа упали, это не сказалось на стоимости экспорта из-за более высоких цен", - подчеркнул он.

Второй ошибкой Запада, считает Эллиотт, стала надежда на то, что российскую специальную военную операцию осудит "все мировое сообщество". "Это предположение оказалось слишком оптимистичным. Многие страны в Африке и Азии отказались осуждать Россию на голосовании в ООН в начале войны и вместо этого воздержались. Нехватка универсальной поддержки Украины сделала возможным для России обход санкций", - заявил журналист.

В качестве третьей ошибки он назвал неверное представление о характере российского потребительского рынка. "Заключительное предположение гласило, что Россия образца 2023 года не отличается от Советского Союза в 1980-е годы; дескать, это страна с экономикой на грани краха, которая загнется под давлением превосходной экономической модели Запада, - написал Эллиотт. - Но новые санкции и обещание поддерживать Украину "так долго, как это потребуется", являются признанием того, что Россия оказывает более жесткое экономическое сопротивление, чем ожидала G7".