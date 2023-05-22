Yomiuri: cаммит G7 в Хиросиме повысил рейтинг поддержки премьера Японии

Согласно данным проведенного газетой опроса, рейтинг одобрения действий правительства Фумио Кисиды вышел на отметку выше 50% впервые за последние восемь месяцев

ТОКИО, 22 мая. /ТАСС/. Саммит лидеров стран Группы семи (G7), прошедший в выходные в Хиросиме, оказал положительное влияние на рейтинг поддержки правительства Японии во главе с премьер-министром Фумио Кисидой. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник данные опроса, проведенного крупнейшей японской газетой Yomiuri.

По данным общенационального опроса, прошедшего 20-21 мая, рейтинг поддержки правительства страны составил 56%, прибавив за прошедший месяц сразу 9 процентных пунктов (п.п.). Рейтинг одобрения действий правительства Кисиды вышел на отметку выше 50% впервые за последние восемь месяцев. В то же время рейтинг неодобрения опустился на 4 п.п., до отметки в 33%.

По мнению издания, дипломатические успехи Японии в ходе саммита G7 в Хиросиме стали главным фактором роста рейтинга поддержки кабмина. По крайней мере 53% респондентов выразили уверенность в том, что Кисида продемонстрировал лидерство Японии на прошедшем саммите. Еще 57% выразили мнение, что саммит придал положительный импульс инициативам Кисиды за мир без ядерного оружия.

Данных о числе участников опроса не приводится.

Япония в текущем году председательствует в Группе семи и с 19 по 21 мая провела ее саммит в Хиросиме.