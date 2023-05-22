Япония примет на лечение украинских солдат

Также премьер-министр страны Фумио Кисида пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому предоставить Киеву 100 военных грузовиков

ТОКИО, 22 мая. /ТАСС/. Японская сторона предоставит Украине 100 военных грузовиков и других транспортных средств, а также порядка 30 тыс. комплектов армейских рационов, используемых военнослужащими Сил самообороны Японии. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении японского МИД.

По его данным, премьер-министр страны Фумио Кисида дал соответствующее обещание президенту Украины Владимиру Зеленскому в ходе прошедших в воскресенье в Хиросиме переговоров.

Глава правительства также заявил, что Япония начнет принимать на лечение раненых украинских солдат, отмечает МИД. Премьер также пообещал продолжить всестороннюю поддержку Украины, в том числе направленную на восстановление инфраструктуры страны, сообщило ведомство.

Япония с 19 по 21 мая принимала саммит Группы семи (G7), который прошел в Хиросиме. Изначально предполагалось, что Зеленский примет в нем участие по видеосвязи. Однако впоследствии он выразил желание лично участвовать во встрече. В аэропорт Хиросимы президент прибыл в субботу на французском правительственном самолете.