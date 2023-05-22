Лула да Силва заявил, что выступление Зеленского на G7 не изменило его позицию по Украине

Президент Бразилии также прокомментировал несостоявшуюся встречу с президентом Украины - он отметил, что случившееся не расстроило его, однако он остался недоволен

ХИРОСИМА /Япония/, 22 мая. /ТАСС/. Выступление президента Украины Владимира Зеленского на расширенном заседании саммита Группы семи (G7) не изменило позицию бразильского лидера Луиса Инасиу Лулы да Силвы относительно ситуации в восточноевропейской стране. Об этом глава бразильского государства заявил в понедельник, выступая на пресс-конференции в Хиросиме.

"Я внимательно слушал выступление Зеленского на заседании, он, несомненно, внимательно слушал мое выступление на заседании. И моя позиция осталась прежней", - сказал он, отметив, что не считает правильным обсуждать ситуацию на Украине в формате "семерки".

По словам бразильского президента, на полях саммита в Хиросиме он провел 10 двусторонних встреч как с лидерами стран - участниц G7, так и с представителями приглашенных государств и организаций.

Что касается несостоявшегося контакта с украинским президентом, о возможности которого писали ранее СМИ, Лула да Силва заявил, что был готов к такой встрече, однако "Зеленский не пришел" в назначенное время. "Может быть, у него была встреча поважнее. Не знаю, но факт остается фактом: в 15:15 (21 мая в 09:15 мск) у нас была назначена встреча с ним в этом самом зале", - пояснил глава государства. По признанию бразильского лидера, случившееся не расстроило его, однако он остался недоволен.

Ранее президент Бразилии заявлял, что Россия является гарантом долгосрочного мира во всем мире. Он уже выступал с инициативой разработать новый международный формат для создания возможности диалога между Москвой и Киевом. Лула да Силва также подчеркивал, что готов при необходимости выступить посредником при проведении прямых переговоров между российским и украинским президентами.