Yomiuri: в Токио были в замешательстве от просьбы о личном участии Зеленского в саммите G7

Решить вопрос о приглашении президента Украины удалось за неделю до начала саммита, уточняет газета

ТОКИО, 22 мая. /ТАСС/. Власти Украины в конце апреля поставили вопрос о личном участии президента Владимира Зеленского в саммите Группы семи (G7) в Хиросиме, и такая просьба поначалу привела правительство Японии в замешательство. Об этом сообщила в понедельник газета Yomiuri, рассказывая о подготовке к завершившейся в воскресенье встрече "семерки".

Как пишет газета, премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе поездки в Киев в марте попросил об участии Зеленского в саммите по видеосвязи, об этом была достигнута договоренность. Поэтому в Токио "пришли в замешательство, когда в конце апреля из окружения Зеленского стали зондировать вопрос о его личном участии во встрече лидеров G7".

Yomiuri отмечает, что для этого пришлось решить много проблем, в частности обеспечить безопасность президента Украины, урегулировать вопросы его перевозки, увязать его приезд с плотным графиком саммита. Непростые согласования, говорится в сообщении, были связаны и с намеченным приглашением на встречу в Хиросиме руководителей Бразилии, Индии и других стран, которые поддерживают экономические отношения с Россией.

Эти государства не присоединились к санкциям против РФ, напоминает газета. Она указывает, что в них "есть и недовольство тем, что Запад занят только помощью Украине, не обращая внимания на кризисные события в других регионах". По ее мнению, лидеры этих государств могли "возмутиться чрезмерным вниманием" на саммите к Зеленскому.

Однако, пишет Yomiuri, правительству Японии путем вежливых разъяснений удалось все уладить. По ее информации, вопрос о приглашении Зеленского для личного участия в работе саммита был решен примерно за неделю до его начала.

Япония в 2023 году председательствует в Группе семи и с 19 по 21 мая провела встречу лидеров этих стран в Хиросиме.