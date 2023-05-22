США считают беспочвенным запрет продукции американской компании Micron в Китае

В американском Минторге отметили, что такие действия не согласуются с заявлениями Пекина о том, что "он открывает свои рынки и привержен прозрачной нормативно-правовой базе"

ВАШИНГТОН, 22 мая. /ТАСС/. Власти США считают безосновательным введенный Государственной канцелярией по киберпространству КНР запрет национальным операторам критической информационной инфраструктуры покупать продукцию американского производителя чипов Micron Technology. Об этом в воскресенье сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя американского Минторга.

"Мы решительно выступаем против ограничений, которые не имеют под собой никаких оснований", - сказал он, комментируя введенный Пекином запрет после того, как в ходе проверки обнаружилось, что продукция компании представляет угрозу кибербезопасности Китая.

"Это действие, наряду с недавними рейдами и атаками на другие американские компании, не согласуется с заявлениями Китая о том, что он открывает свои рынки и привержен прозрачной нормативно-правовой базе", - добавил американский чиновник. Он отметил, что Вашингтон намерен работать вместе с союзниками над устранением "нарушений на рынке микросхем памяти, вызванных действиями Китая".

Micron является одним из крупнейших в мире производителей микропроцессоров. В начале марта МИД КНР заявил, что власти Китая проводят рутинную проверку компании в соответствии с законом.