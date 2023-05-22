Премьер Индии объяснил необходимость реформы Совбеза ООН

По мнению Нарендры Моди, реформа нужна для представления в этом международном органе голоса глобального Юга

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 мая. /ТАСС/. Приоритетом стран Индо-Тихоокеанского региона должна стать реформа ООН, чтобы голос глобального Юга звучал в Совете Безопасности ООН. Об этом глава индийского правительства Нарендра Моди заявил в понедельник на открытии саммита Форума сотрудничества Индии и Тихоокеанских островов (Forum for India-Pacific Islands cooperation, FIPIC), который проходит в Папуа - Новой Гвинее.

"Как и вы, мы верим в многосторонность, бескорыстную, открытую и инклюзивную поддержку Индо-Тихоокеанского региона, уважение суверенитета и целостности всех стран. Голос глобального Юга должен звучать на высоте Совета Безопасности ООН. Для этого реформа международных институтов должна стать нашим общим приоритетом", - сказал Моди, текст выступления которого приводит МИД Индии.

Премьер Индии также сказал, что намерен представлять в международных институтах, таких как "Большая двадцатка" (G20), интересы глобального Юга, в том числе островных государств Тихого океана.

"Для меня вы - большие океанические страны, а не малые островные государства, - подчеркнул Моди. - Это ваш океан соединяет с вами Индию. В индийской философии весь мир рассматривается как одна семья. Тема нашего председательства в "Большой двадцатке" в этом году - "Одна Земля, одна семья, одно будущее" - также основана на этой идеологии. В январе мы организовали саммит "Голос глобального Юга", ваши представители участвовали в нем, поделились своими мыслями. Индия считает своим долгом донести до мира заботы, ожидания и чаяния глобального Юга через G20", - отметил Моди.

Индия добивается реформы ООН, в том числе получения статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН. В Нью-Дели полагают, что это даст возможность широко представлять в этом международном органе интересы глобального Юга (так условно называют страны Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна, тихоокеанских островов, а также развивающиеся страны Азии).

FIPIC - организация, созданная в 2014 году для развития сотрудничества между Индией и 14 государствами Тихоокеанских островов, в число которых входят Острова Кука, Фиджи, Кирибати, Маршалловы Острова, Микронезия, Науру, Ниуэ, Самоа, Соломоновы Острова, Палау, Папуа - Новая Гвинея, Тонга, Тувалу и Вануату.