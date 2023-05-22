В Папуа - Новой Гвинее проходят акции протеста из-за соглашения в сфере безопасности с США

Участники акции просят сообщить гражданам страны о всех деталях договора

СИДНЕЙ, 22 мая. /ТАСС/. Масштабные акции протеста проходят в Папуа - Новой Гвинее из-за запланированного на понедельник подписания соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности между Порт-Морсби и Вашингтоном. Как передает радиостанция Radio New Zeland, протестующие призывают новогвинейские власти сообщить гражданам страны о всех деталях договора перед его заключением.

По словам организаторов акции, люди должны быть "осведомлены о последствиях [такого соглашения], а правительство обязано точно объяснить, что в нем будет, до подписания", отмечает радиостанция. "Соглашение такого масштаба нуждается в рассмотрении парламентом. В этом деле нужна полная ясность", - приводит она слова президента студенческого совета Технологического университета Папуа - Новой Гвинеи Лаэ Кензи Валипи.

Ранее Госдепартамент США сообщал, что соглашение, которое должно быть подписано премьер-министром Папуа - Новой Гвинеи Джеймсом Марапе и госсекретарем США Энтони Блинкеном, "расширит сотрудничество стран в области безопасности и укрепит двусторонние отношения". Однако, согласно проекту документа, этот договор предоставит ВС США "полный и беспрепятственный доступ к территориальным водам и воздушному пространству Папуа - Новой Гвинеи", а также ко всем ее военным базам и аэропортам. Кроме того, соглашение гарантирует американским военнослужащим полный иммунитет против любых претензий новогвинейских властей и защитит их от любого судебного преследования.

Ранее планировалось, что американский президент Джо Байден совершит визит в Папуа - Новую Гвинею и подпишет соглашение в сфере безопасности во время встречи с Марапе. Однако визит главы Белого дома был отменен из-за продолжающихся в Вашингтоне консультаций по вопросу о повышении потолка госдолга США для предотвращения дефолта.

Заявление о подписании соглашения в сфере безопасности между Папуа - Новой Гвинеей и США прозвучало через год после того, как другая страна региона - Соломоновы Острова - подписала такой договор с Китаем. Соглашение подверглось резкой критике со стороны Австралии, Новой Зеландии и США, которые заявили, что у таких действий имеются потенциальные последствия с точки зрения региональной безопасности. Они пообещали принять меры в ответ на любые шаги по установлению постоянного военного присутствия КНР на Соломоновых Островах.