22 мая, 03:36

Байден заявил, что разговор с Маккарти о повышении потолка госдолга США "прошел хорошо"

Американский лидер также встретится со спикером Палаты представителей Конгресса 22 мая для дальнейшего обсуждения ситуации

ВАШИНГТОН, 22 мая. /ТАСС/. Президент США Джо Байден назвал хорошим телефонный разговор на тему повышения потолка госдолга со спикером Палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти (республиканец от штата Калифорния). Об этом сообщил в воскресенье пресс-пул Белого дома.

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Отвечая на вопрос журналистов, как прошел разговор с Маккарти, Байден сказал: "Он прошел хорошо, мы поговорим завтра". Американский лидер отметил это, вернувшись в Вашингтон из Хиросимы, где он принимал участие в саммите лидеров Группы семи.

Ранее Маккарти сообщил о продуктивной телефонной беседе с хозяином Белого дома и сказал, что они договорились встретиться 22 мая для дальнейшего обсуждения сложившейся ситуации. 

Теги:
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