Премьер Индии выразил готовность оказывать помощь островным государствам Тихого океана

Нарендра Моди указал на то, что вызовы последних лет, включая пандемию, оказали наибольшее влияние на страны глобального Юга

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 мая. /ТАСС/. Индия готова помогать островным государствам Тихого океана в развитии технологий, борьбе с изменением климата и другими вызовами. Об этом индийский премьер-министр Нарендра Моди заявил в понедельник на открытии саммита Форума сотрудничества Индии и Тихоокеанских островов (FIPIC), который проходит в Папуа - Новой Гвинее.

"Мы готовы поделиться с вами своими способностями и опытом, не задумываясь. Будь то цифровые технологии или космические технологии, будь то здравоохранение или продовольственная безопасность, будь то проблема изменения климата или защита окружающей среды. Мы будем с вами на всем этом пути", - сказал Моди, текст выступления которого приводит МИД Индии на официальном сайте.

Премьер отметил, что государства глобального Юга должны оказывать поддержку друг другу, поскольку не все оказались готовы поддерживать развивающиеся государства в период кризисов.

"Мир пережил тяжелые времена из-за пандемии COVID-19 и многих других проблем, эти вызовы оказали наибольшее влияние на страны глобального Юга. Было много вызовов, связанных с изменением климата, стихийными бедствиями, голодом, бедностью, проблемами здравоохранения. Теперь возникают новые проблемы: в цепочке поставок продуктов питания, топлива, удобрений и фармацевтики. Обнаружилось, что те, кого мы считали заслуживающими доверия, не поддержали нас в трудную минуту. В это трудное время подтвердилась старая поговорка: друг в беде - настоящий друг", - указал глава индийского правительства. Он подчеркнул, что при этом Индия "стояла плечом к плечу со своими тихоокеанскими друзьями в это непростое время". "Будь то вакцина индийского производства или основные лекарства, пшеница или сахар, Индия продолжала помогать всем странам-союзникам по мере возможностей", - добавил Моди.

FIPIC - организация, созданная в 2014 году для развития сотрудничества между Индией и 14 государствами Тихоокеанских островов, в число которых входят Острова Кука, Фиджи, Кирибати, Маршалловы Острова, Микронезия, Науру, Ниуэ, Самоа, Соломоновы Острова, Палау, Папуа-Новая Гвинея, Тонга, Тувалу и Вануату.