22 мая, 05:29
Военная операция на Украине

В Запорожье частично пропал свет

На энергетическом объекте произошла авария

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Электроснабжение подконтрольного Киеву города Запорожье частично прекращено вследствие аварии на энергетическом объекте. Об этом в понедельник сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

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"С самого утра энергетики работают над восстановлением электроснабжения, которое в Запорожье частично исчезло из-за аварийной ситуации на одном из энергообъектов", - написал он в Telegram-канале.

В ночь на понедельник в Запорожье около трех часов звучали сирены воздушной тревоги. Украинское издание "Общественное" сообщало о взрывах в городе. 

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