СМИ: развивающиеся страны не приемлют позицию Запада по Украине

Издание South China Morning Post предупредило об осложнении усилий G7 в установлении международной повестки по украинскому кризису из-за приоритетов государств, расположенных вдали от Европы

ГОНКОНГ, 22 мая. /ТАСС/. Развивающиеся страны не приемлют позиции Запада по ситуации на Украине и их нарратива в отношении России. Как указывается в опубликованной в понедельник авторской колонке газеты South China Morning Post, у расположенных вдали от Европы государств есть свои приоритеты, что осложнит усилия "семерки" в установлении международной повестки по урегулированию на Украине.

Как указывается в статье, "в то время, когда есть согласие о трагических последствиях для Украины и о срочной необходимости положить конец этому конфликту, [у развивающихся стран] также присутствует и неприятие нарратива Запада" по отношению к России.

"Многие уверены, что потребность в мире перевешивает потребность в победе, и пытаются заложить основы для компромисса. Другие развивающиеся страны указывают на то, что война, которая может быть экзистенциональной проблемой для государств Европы, не является уникальным приоритетом для расположенных вдали от нее наций, у которых есть жесточайшие конфликты и поближе к дому, и они возмущены медлительностью богатых стран в решении кризисов из-за климата и пандемии, которые угрожают всем нам", - пишет издание.

"То, что неприсоединившиеся страны отдают предпочтение миру, привело к взрывном росту числа потенциальных примирителей: их круг включает в себя не только Китай, но и Бразилию с ЮАР <...>, Ватикан и даже Саудовскую Аравию", - указывается в статье.

В материале также отмечается, что "такой рост числа лидеров с Глобального Юга, уверенных в том, что у них есть интересы, которые нужно отстаивать, и голоса, которые должны быть услышаны, неминуемо осложнит усилия G7 по установлению международной повестки о том, как нужно управлять и урегулировать кризис на Украине".

Саммит G7 прошел с 19 по 21 мая в Хиросиме в рамках председательства Японии в объединении.