Эксперт рассказал о проблемах с организацией визита лидеров G7 в музей трагедии Хиросимы

Профессор токийского университета "София" Такэси Юаса отметил неоднозначное отношение участников саммита к предложению посетить музей, который посвящен последствиям американской атомной бомбардировки

ТОКИО, 22 мая. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Правительство Японии в ходе подготовки к саммиту Группы семи (G7) столкнулось с неоднозначным отношением его участников к предложению посетить в Хиросиме музей, посвященный последствиям американской атомной бомбардировки, и согласование этого визита проходило непросто. Объединения переживших бомбардировку выразили неудовольствие тем, что на встрече не было принято конкретных решений, направленных на ядерное разоружение, рассказал в понедельник в беседе с корреспондентом ТАСС профессор токийского университета "София" Такэси Юаса, известный исследованиями в области международных отношений.

"Правительство Японии в ходе саммита сумело продемонстрировать силу своей дипломатии, использовав возможности, которые предоставляет Хиросима как первый в мире город, подвергшийся атомному удару. Среди участников встречи G7 было разное отношение к предложению посетить мемориальный Музей мира, рассказывающий о последствиях ядерной бомбардировки. Согласование этого вопроса, как сообщалось, столкнулось с проблемами. Однако в конечном итоге лидеры G7 40 минут знакомились с экспонатами музея, оставили записи в его книге, что стало важным моральным результатом", - сказал он.

В документах саммита содержится призыв к неприменению ядерного оружия, сказал профессор. "Однако участники встречи не указали на конкретные шаги в направлении ядерного разоружения и ликвидации ядерного оружия. В организациях жертв атомной бомбардировки много тех, кто выражает неудовольствие тем, в частности, что лидеры G7 не упомянули о договоре о запрещении ядерного оружия", - отметил он.

Однако в документах встречи все же говорится о важности Договора о нераспространении ядерного оружия, дальнейших переговоров об ограничении ядерных вооружений, напомнил профессор. "На данном этапе это можно считать основой для дальнейших обсуждений", - считает Юаса.

Мнение "хибакуся"

Состоявшийся в Хиросиме саммит G7 обманул надежды на конкретные шаги в деле отказа от ядерного оружия. С таким заявлением в воскресенье выступили на пресс-конференции в этом городе представители Национальной японской ассоциации "Нихон хиданкё", которая объединяет организации "хабакуся", как называют людей, переживших атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Представители ассоциации также упрекнули лидеров G7 в том, что они не уделили достаточно времени обсуждению своих впечатлений от посещения мемориального Музея мира.

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были осуществлены США в августе 1945 года с официально объявленной целью ускорить капитуляцию Японии. Они стали единственными в истории человечества примерами боевого применения ядерного оружия. В момент взрыва бомбы в Хиросиме, по разным оценкам, погибли от 70 тыс. до 100 тыс. человек, в Нагасаки - 70 тыс. Общее число жертв, включая тех, кто впоследствии умер от лучевой болезни, раковых и других заболеваний, сейчас составляет более 500 тыс. человек.

Джо Байден, принявший участие в саммите, стал вторым действующим президентом США, посетившим Хиросиму. Однако, как и Барак Обама, побывавший здесь в 2016 году, извинений за атомные бомбардировки он не принес. В памятной книге Музея мира Байден оставил краткую запись, призвав сохранять надежду на построение мира, в котором не будет ядерного оружия.