Эксперт указал на осторожное отношение Японии и ЕС к усилению санкций против России

Профессор токийского университета "София" Такэси Юаса отметил, что в РФ по-прежнему идет поток материалов, технологий и услуг через третьи страны, а западным ограничениям не хватает эффективности

ТОКИО, 22 мая. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Участники завершившегося в Хиросиме в воскресенье саммита Группы семи (G7) выступили за усиление санкций против России, однако Япония и страны Евросоюза занимают в этом вопросе осторожную позицию. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал в понедельник профессор токийского университета "София" Такэси Юаса, известный исследованиями в области международных отношений.

"На саммите в Хиросиме, - сказал он, - были приняты решения о дальнейших ограничениях экспорта в Россию, в частности, промышленного оборудования и технологий, которые можно использовать в военных целях. Это стало сильным сигналом, и систему санкций, видимо, будут укреплять".

"Однако, - отметил профессор, - в Россию по-прежнему идет поток материалов, технологий и услуг через третьи страны, а санкциям Запада не хватает эффективности. К тому же Япония и страны Европы в отличие от США осторожно относятся к усилению таких санкционных мер. Выработка в рамках G7 единых мер по пресечению обходных путей и заделыванию брешей в санкциях остается задачей на будущее".

Профессор отметил, что "крупнейшим сюрпризом саммита стало появление на нем президента Украины Владимира Зеленского, который в Хиросиме сумел добиться от США и Западной Европы обещаний усилить поставки вооружений, включая боевые самолеты F-16".

"Япония, - сказал эксперт, - не направляет Украине оружие. Однако она уже предоставляет ей помощь на экономическое восстановление, используя свой опыт преодоления последствий стихийных бедствий". Профессор высказался за расширение такой поддержки, указав, что сразу после саммита Токио объявил о предоставлении Киеву армейских грузовиков и организации лечения в Японии раненых украинских военных.