22 мая, 06:50
Столкновения в Судане

Число жертв столкновений в Судане возросло до 863

Ранения получил 3 531 человек

КАИР, 22 мая. /ТАСС/. Число мирных граждан, погибших в результате столкновений между армией и силами быстрого реагирования (спецназом) в Судане, увеличилось до 863. Об этом сообщил в понедельник профсоюз врачей Судана.

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"Число погибших в результате столкновений среди гражданского населения возросло до 863, ранения получил 3 531 человек", - приводит телеканал Asharq заявление организации. На прошлой неделе медики сообщали, что жертвами конфликта стали 833 человека, были ранены 3 329 мирных жителей.

По данным ООН на 14 мая, в результате столкновений погибли 676 гражданских лиц, ранения получили свыше 5 575.

Как передает телеканал Al-Hadath, утром ВС Судана нанесли несколько ударов с воздуха по базам спецназа в столице. По его информации, бомбардировка в Хартуме длилась по меньшей мере два часа. Сообщается также о звуках взрывов в районе городов Омдурман и Северный Хартум.

Вечером 20 мая делегации армии и сил быстрого реагирования в саудовском городе Джидда достигли соглашения о гуманитарном перемирии, которое должно вступить в силу через 48 часов после его подписания, то есть во второй половине дня понедельника. Это уже второе долгосрочное соглашение о гуманитарном перемирии между армией и спецназом с начала столкновений. Первое, условия которого должны были соблюдаться сторонами в течение 10 дней, не продержалось и несколько часов. 

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