WSJ узнала об угрозах Джеффри Эпштейна Биллу Гейтсу из-за романа с россиянкой

Как пишет газета, основатель Microsoft не стал участвовать в финансировании благотворительного фонда, который пытался создать финансист, после чего Эпштейн начал шантажировать Гейтса. Он потребовал от бизнесмена возместить средства, которые девушка из России якобы одолжила у него на обучение

НЬЮ-ЙОРК, 22 мая. /ТАСС/. Финансист Джеффри Эпштейн пытался шантажировать основателя Microsoft Билла Гейтса из-за романа бизнесмена с девушкой из России. Об этом в воскресенье сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Гейтс познакомился с Милой Антоновой в 2010 году, а в 2013 году девушка встретила Эпштейна, у которого якобы она одолжила деньги на обучение. В 2017 году, как отмечает издание, Эпштейн написал основателю Microsoft и потребовал возместить эти средства.

По данным газеты, Эпштейн направил письмо с требованием вернуть ему деньги после того, как Гейтс отказался участвовать в финансировании благотворительного фонда, который финансист пытался создать с американским банком JPMorgan Chase. По словам представителя Гейтса, "Эпштейн безуспешно пытался использовать прошлые отношения, чтобы угрожать" бизнесмену и получить средства на фонд.

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.

Ранее Гейтс заявил, что планирует до конца своей жизни отдать все свое богатство благотворительному фонду Gates Foundation.