В Польше заявили, что ракета, обломки которой нашли в апреле, не представляла угрозы

Заместитель министра национальной обороны страны Марчин Очепа сравнил поиски обломков ракеты на территории Польши с поисками иголки в стогу сена

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Ракета, обломки которой были обнаружены в апреле неподалеку от города Быдгощ, не представляла угрозы для Польши. Об этом в понедельник заявил в эфире телеканала Polsat заместитель министра национальной обороны Польши Марчин Очепа.

"Мы не говорим здесь о ракете, которая была нацелена на Польшу и своей целью имела именно территорию Польши, - сказал он. - Мы говорим о ракете, которая должна была обмануть систему ПРО Украины, но в результате неполадки изменила маршрут и самоликвидировалась".

"Иными словами, мы не имели здесь дело ни с угрозой, ни с целенаправленной атакой", - добавил Очепа. Поиски обломков ракеты на территории Польши он сравнил с поисками иголки в стогу сена.

Марчин Очепа также опроверг сообщения польских СМИ о конфликте между руководством Минобороны и высшим командным составом армии. "Нет никакого спора [из-за ракеты] между министерством и генералами, никакого спора и не может быть. Премьер-министр или министр обороны не стараются быть генералами, а генералы [не пытаются быть] политиками", - сказал он.

В декабре радары польской системы ПВО засекли в воздушном пространстве республики неопознанный объект, однако из-за плохих погодных условий не смогли его перехватить. В конце апреля в лесу в 15 км от города Быдгощ были обнаружены обломки неопознанного военно-воздушного объекта. Позже польские власти стали утверждать, что это фрагменты российской авиационной ракеты класса "воздух-земля" Х-55. Началось расследование, ход которого засекречен.

В связи с инцидентом оппозиционные партии Польши требуют отставки министра национальной обороны Мариуша Блащака, который в свою очередь выдвинул обвинения против нескольких высших чинов польской армии.