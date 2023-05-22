Секретарь Совбеза Армении по приглашению Патрушева отправится в Москву

В Москве 23-25 мая планируется XI Международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности

ЕРЕВАН, 22 мая. /ТАСС/. Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян по приглашению российского коллеги Николая Патрушева отправится в Москву, где 23-25 мая планируется XI Международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Об этом сообщила пресс-служба армянского Совбеза.

"Секретарь Совбеза Армен Григорян по приглашению секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева отправляется на XI Международную встречу высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Мероприятие пройдет 23-25 мая в Москве", - говорится в сообщении.