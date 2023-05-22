Боррель сообщил, что 11-й пакет санкций против РФ вызывает возражения не только у Венгрии

По словам руководителя внешнеполитической службы ЕС, главы МИД сообщества обсудят новый транш военной помощи Украине из Еврофонда мира

БРЮССЕЛЬ, 22 мая. /ТАСС/. Главы МИД стран - членов ЕС обсудят в понедельник новый транш военной помощи Украине из Европейского фонда мира и очередной пакет антироссийских санкций, в необходимости которых сомневается не только Венгрия. Об этом заявил в понедельник руководитель внешнеполитической службы сообщества Жозеп Боррель по прибытии на встречу в Брюсселе.

"Главы МИД ЕС обсудят в понедельник и новый блок санкций против России, и новый транш военной помощи Украине из Европейского фонда мира. Мы намерены начать дискуссию о новых санкциях против России, предложенных Группой семи", - сказал он. "Новые ограничения будут направлены на борьбу с невыполнением наших санкций, которое делает их неэффективными", - отметил Боррель.

Отвечая на вопрос о блокировании Будапештом очередного пакета ограничительных мер, глава внешнеполитической службы ЕС отметил: "Там есть не только проблемы с Венгрией, есть возражения, которые другие страны также хотят обсудить".

Боррель также посетовал, что решения о санкциях в ЕС все еще принимаются единогласно, а не квалифицированным большинством, как он настаивал с начала своего мандата. По его мнению, это дает возможность любой стране ЕС остановить принятие общеевропейского решения, если оно ее чем-то не устраивает. "Очевидно, что мы из-за этого медленно принимаем решения, но что я могу сделать", - добавил он.

Ранее европейские СМИ сообщали со ссылкой на собственные источники, что в 11-й пакет санкций против России предлагается включить несколько китайских компаний, поставляющих товары, которые ЕС запретил поставлять своему бизнесу. Кроме того, Еврокомиссия намерена включить в этот пакет положение о введении ограничений и против других стран и компаний, если ЕС сможет получить подтверждение, что они не обращают внимания на запреты Брюсселя.

Это будет означать, что ЕС впервые в истории может попытаться сделать свои санкции экстерриториальными. Несколько стран сообщества, включая Венгрию, высказывают опасения, что это приведет лишь к дальнейшей фрагментации мировой экономики и грозит усилением изоляции ЕС и других стран Запада.